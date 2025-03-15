الحرب على غزة
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"وفقاً للمقترح الأمريكي".. الفريق الإسرائيلي يستعد لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المفاوضات وفقاً لردّ الوسطاء على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
"وفقاً للمقترح الأمريكي".. الفريق الإسرائيلي يستعد لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو يوجه فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المفاوضات وفقاً للمقترح الأمريكي / AA
15 مارس 2025

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أنّ الأخير "أجرى مساء اليوم نقاشاً معمقاً حول قضية المختطَفين، بمشاركة الوزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء مؤسسة الأمن".

وأوضح أنه "في ختام المباحثات وجّه رئيس الوزراء فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المحادثات وفقاً لرد الوسطاء على اقتراح ويتكوف الإفراج الفوري عن 11 رهينة حيّاً ونصف القتلى".

وفي وقت سابق السبت، بدأ نتنياهو جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" تضمّ وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بهدف بلورة قرارات بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل.

والخميس أعلنت حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء (قطر ومصر) الجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من التزام الاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.

وأبدت الحركة مجدداً مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة الموافقة على مقترح الوسطاء الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

في حين ادّعى نتنياهو حينها أن حماس "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

فيما تؤكد حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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