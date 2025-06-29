الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
"لا تقدُّم في المفاوضات".. الكابينت الإسرائيلي يُنهي اجتماعه بشأن الحرب في غزة بلا قرارات
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد، بأن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الذي عُقد اليوم، انتهى دون اتخاذ قرارات بخصوص الحرب على قطاع غزة.
"لا تقدُّم في المفاوضات".. الكابينت الإسرائيلي يُنهي اجتماعه بشأن الحرب في غزة بلا قرارات
صحيفة "يسرائيل هيوم": انتهاء اجتماع "الكابينت" بشأن غزة دون قرارات / AP
29 يونيو 2025

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، قولها إن وزراء الكابينيت حصلوا على إحاطة في الاجتماع مفادها أنه "لا تَقدُّم حتى الآن في المفاوضات مع حركة حماس بخصوص صفقة التبادل"، وقالت إن الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرارات بخصوص الحرب على غزة.

وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع وفق المصدر ذاته، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لاستعادة الأسرى، رغم غياب مؤشرات على حدوث اختراق ملموس في المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعاً جديداً للكابينت سيُعقد الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت تل أبيب، لبحث الملفّ ذاته.

وفي وقت سابق الأحد قالت مصادر مطّلعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب الحكومة بتحديد الخطوات المقبلة في الحرب الجارية على غزة، إلا أنه يوصي بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة 20 منهم أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يصرّ على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ويصرّ حاليّاً على إعادة احتلال غزة لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us