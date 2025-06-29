ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، قولها إن وزراء الكابينيت حصلوا على إحاطة في الاجتماع مفادها أنه "لا تَقدُّم حتى الآن في المفاوضات مع حركة حماس بخصوص صفقة التبادل"، وقالت إن الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرارات بخصوص الحرب على غزة.

وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع وفق المصدر ذاته، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لاستعادة الأسرى، رغم غياب مؤشرات على حدوث اختراق ملموس في المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعاً جديداً للكابينت سيُعقد الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت تل أبيب، لبحث الملفّ ذاته.

وفي وقت سابق الأحد قالت مصادر مطّلعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب الحكومة بتحديد الخطوات المقبلة في الحرب الجارية على غزة، إلا أنه يوصي بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة 20 منهم أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يصرّ على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ويصرّ حاليّاً على إعادة احتلال غزة لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.