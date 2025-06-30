سياسة
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هآرتس: أهل الضفة الغربية يُذبحون بهدوء.. وعنف المستوطنين وصل إلى جيش الاحتلال
خصصت صحيفة هآرتس العبرية افتتاحيتها الرئيسية اليوم الاثنين، للتعليق على واقعتين عنيفتين نفذهما مستوطنون يهود في الضفة الغربية إحداهما ضد جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي.
هآرتس: أهل الضفة الغربية يُذبحون بهدوء.. وعنف المستوطنين وصل إلى جيش الاحتلال
مستوطنون متشددون يرقصون حول نار المخيم خلال احتفالات لاج بعومر في البلدة القديمة في القدس / AP
30 يونيو 2025

وأسفرت الواقعة الأولى عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، فيما شملت الثانية اعتداء المستوطنين على جنود إسرائيليين كانوا قد أُرسلوا لإخلائهم من بؤرة استيطانية غير قانونية.

وشهدت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله يوم الأربعاء الماضي هجوماً عنيفاً من المستوطنين، تسبب في مقتل ثلاثة فلسطينيين وإشعال النيران في منازل ومركبات.

وبعد يومين، تعرض جنود إسرائيليون لهجوم من مستوطنين في أثناء محاولتهم إخراج المعتدين من البؤرة الاستيطانية ذاتها، ما أدى إلى أضرار في مركبات عسكرية واعتقال ستة من المعتدين بعد تدخل القوات.

وأشارت هآرتس إلى أن السلطات الإسرائيلية أدانت فقط الاعتداء الذي طال الجنود اليهود، متهمة المستوطنين الذين وصفتهم بـ"أباطرة الفصل العنصري الخارجين عن القانون" باستخدام العنف ضد قوات الاحتلال التي تحاول منعهم من تنفيذ مخططاتهم ضد الفلسطينيين.

وانتقدت الصحيفة ازدواجية المعايير التي يتبعها جيش الاحتلال، إذ سمح على مدى سنوات طويلة بتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية دون تطبيق القانون على العنف الموجه ضد الفلسطينيين، ما جعل المستوطنين يشعرون بحصانة جنائية أضعفت نظام إنفاذ القانون أصلاً.

وفي المقابل، تواجه قوات الاحتلال اليوم مستوطنين يهاجمون جنودها، دون أن يردعهم أي تحذير، ما يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى إصدار إدانات فورية للعنف في "المناطق" بشكل عام، دون تحديد الفاعلين.

ورصدت افتتاحية هآرتس تراجع الإجماع السياسي حول إدانة اعتداءات المستوطنين، بعد أن كانت تُدان من اليسار واليمين على حد سواء، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين في الحكومة الجديدة يشجعون ضمنياً المستوطنين المتطرفين المعروفين بـ"شباب التلال" على عدم كبح جماحهم، وهو ما يجعل من الصعب تنفيذ أوامر إخلائهم.

اعتداءات متكررة وتصعيد للعمليات الميدانية

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال صباح الاثنين، أن مستوطنين أحرقوا موقعاً أمنياً تابعاً له في منطقة لواء بنيامين، ما أدى إلى إتلاف أنظمة حساسة تُستخدم في إحباط الهجمات. ووصف الجيش الحادث بأنه خطر أمني كبير، مؤكداً أنه "يتوقع تقديم المتورطين إلى العدالة"، دون أن يوجه إدانة مباشرة لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الهجوم تضمن أيضاً تخريب مركبات عسكرية، رشّ غاز الفلفل على عناصر الشرطة، وكتابة شعارات معادية على جدران المنشأة، إضافة إلى محاولات اقتحام عنيفة من المستوطنين الذين رفعوا لافتات تتهم قادة الجيش بالخيانة.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة عدة اعتداءات من مستوطنين، طالت جنوداً وضباطاً في جيش الاحتلال، أبرزها الهجوم على ضابط وجنود احتياط قرب قرية المغير، ما أسفر عن إصابات طفيفة. كما جرى رصد محاولات دهس متعمدة، ورشق بالحجارة، واصطدام متعمد لمركبات مستوطنين بمركبات عسكرية.

وفي تصعيد موازٍ، شرعت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، في هدم مساكن ومنشآت زراعية في خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس، في إطار سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من العنف المتصاعد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 986 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، نتيجة هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال، حسب معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT ARABI
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