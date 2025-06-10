إسرائيل تنقل النشطاء الذين كانوا على متن السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون لترحيلهم.. وتقول إن "من يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة أراضيها، فسيعرض على سلطة قضائية وفقا للقانون الإسرائيلي، من أجل التصديق على ترحيله".

ترمب يناقش الملف الإيراني مع نتنياهو خلال اتصال هاتفي.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر إيران من ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

عقب مفاوضات إسطنبول.. بدء المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، التي شملت أسرى دون سن خمسة وعشرين عاما، وآخرين مصابين بجروح خطرة.