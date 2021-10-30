سياسة
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على هامش قمة الـ20.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في روما
على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، في لقاء مغلق استمر 35 دقيقة.
على هامش قمة الـ20.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في روما
ذكرت رئاسة الوزراء الإيطالية، أن دراغي وأردوغان ناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والأزمة الأفغانية، والاستقرار في حوض المتوسط، وملف ليبيا / AA
30 أكتوبر 2021

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، في لقاء مغلق استمر 35 دقيقة، على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، حسب وكالة الأناضول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والمالية والخزانة لطفي ألوان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك.

وذكرت رئاسة الوزراء الإيطالية، أن دراغي وأردوغان ناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والأزمة الأفغانية، والاستقرار في حوض المتوسط، وملف ليبيا.

وأضافت، في بيان، أن رئاسة إيطاليا للدورة الحالية لمجموعة العشرين، ركزت على فرص الشركات الثنائية والتحديات العالمية.

ويناقش اليوم الأول من القمة قضايا الاقتصاد والصحة في ظل وباء كورونا، فيما تختتم أعمالها الأحد، بعد أن أقيمت وجهاً لوجه بعد تنظيم النسخة السابقة عن بُعد جراء قيود وباء كورونا.

ويتألف تكتل "مجموعة العشرين" أو ما يُعرف اختصاراً بـ"G20"، من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

كما يضم اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست المجموعة عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البنّاء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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