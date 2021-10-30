سياسة
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شاهد | مظاهرات في مالي تطالب بالانسحاب الكامل لقوات فرنسا من البلاد
خرجت مظاهرات بالمئات في العاصمة المالية باماكو مطالبة فرنسا بسحب قواتها في منطقة الساحل، ودعا المتظاهرون السبت، المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم.
شاهد | مظاهرات في مالي تطالب بالانسحاب الكامل لقوات فرنسا من البلاد
دعا المتظاهرون السبت، المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم / NEWS
30 أكتوبر 2021

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة المالية باماكو مطالبين فرنسا بسحب قواتها من منطقة الساحل، ودعا المتظاهرون السبت، المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم.

وقال محمد عثمان محمدون عضو المجلس الوطني الانتقالي: "نحن هنا من أجل مالي، نحن هنا لإظهار سيادتنا الوطنية. لتذكير العالم كله بأن السيادة ملك للشعب وأن أولئك الذين لم يفهموا ذلك يجب أن يسارعوا اليوم".

وبيّن أن خروجهم جاء "نتيجة عقود من سوء الإدارة في البلاد والشراكات السيئة".

وقال أحد المتظاهرين "لا يهم ما إذا كانت فرنسا ستغادر أو ستبقى دائماً. النقطة المهمة هي أن باريس ليست الخيار الأنسب".

وتفيد تقارير بنية باماكو عقد اتفاق مع مجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة التي يديرها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتدريب القوات المسلحة والمالية وضمان حماية القادة.

وتعتبر باريس أن الاتفاق المزمع عقده سيكون مناقضاً لبقاء قوة "برخان الفرنسية التي تحارب "الإرهابيين" في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق نيتها خفض أعداد قوة "برخان" في شمال مالي بالخصوص إلى نحو النصف بحلول سنة 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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