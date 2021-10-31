سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: المُسيرات التركية المستخدمة في "دونباس" ملك أوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت إن الطائرات المسيرة تركية الصنع المستخدمة في منطقة "دونباس" تخص أوكرانيا، مؤكداً أن البلد الذي يشتري سلاحاً يصبح مسؤولا عنه، وشدد على أنه لا يمكن توجيه أي اتهام ضد تركيا في هذا الإطار.
أنقرة: المُسيرات التركية المستخدمة في "دونباس" ملك أوكرانيا
تصريحات جاوش أوغلو جاءت عقب نشر الجيش الأوكراني مشاهد لمُسيرات تركية "بيرقدار تي بي 2" تقصف الانفصاليين الموالين لروسيا بمنطقة دونباس / AA
31 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت إن الطائرات المُسيرة تركية الصنع المستخدمة في منطقة "دونباس" تخص أوكرانيا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال صحفي روسي عقب لقاء مع نظيره سيرغي لافروف في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكاً للبلد الذي اشتراه.

ولفت إلى أن السلاح يمكن أن يكون منتجاً في تركيا ولكن أوكرانيا هي التي تمتلكه، ولذلك لا يمكن توجيه أي اتهام ضد تركيا في هذا الإطار.

وأوضح أن تركيا صادفتها أسلحة مختلفة من دول عدة بما في ذلك روسيا خلال حربها ضد الإرهاب في أراضي دول أخرى.

واستدرك: "لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضاً التوقف عن استخدام اسمنا".

والثلاثاء نشر الجيش الأوكراني على موقعه في فيسبوك مشاهد لمُسيرات تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2" تقصف الانفصاليين الموالين لروسيا بمنطقة دونباس.

وسبق أن عبرت روسيا عن امتعاضها ومخاوفها من استخدام الجانب الأوكراني للطائرات المُسيرة تركية الصنع في "دونباس".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

وبين فينة وأخرى تندلع اشتباكات في دونباس بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us