سياسة
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مهاجم "كريستال بالاس" يتعرض لإهانة عنصرية بعد هزيمة "مانشستر سيتي"
طالب ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع الإساءات بعد تعرُّضه لإهانة عنصرية، ونشر اللاعب صور بعض التعليقات المسيئة التي وُجهت إليه بعد فوز فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز على مانشستر سيتي.
مهاجم "كريستال بالاس" يتعرض لإهانة عنصرية بعد هزيمة "مانشستر سيتي"
زاها من ساحل العاج سبق أن تعرض لإساءات عنصرية مماثلة عبر الإنترنت / Reuters
31 أكتوبر 2021

تعرض ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس لإهانة عنصرية عبر الإنترنت، ونشر اللاعب البالغ عمره 28 عاماً صوراً لبعض التعليقات المسيئة التي وجهت إليه بعد فوز فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر أمس السبت.

وتعرض زاها الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في ملعب الاتحاد للعرقلة من جانب أيمريك لابورت، ما تسبب في طرد مدافع مانشستر سيتي ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت الإضافي للشوط الأول.

وسبق أن تعرض زاها وهو من ساحل العاج لإساءات عنصرية مماثلة عبر الإنترنت.

ونشر زاها بعض الرسائل المسيئة التي وصلت إليه عبر إنستغرام وطالب الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية.

وكتب زاها عبر إنستجرام: "الهدف من هذه الرسالة ليس تلقي رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن الاشمئزاز.. أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية".

وتعرض كثير من اللاعبين في الآونة الأخيرة لإساءات عنصرية عبر الإنترنت وبخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما طالبت كرة القدم الإنجليزية شركات الإنترنت ببذل المزيد من الجهد للتصدي لهذه المشكلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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