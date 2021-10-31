سياسة
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حصد جوائز دولية.. مطار إسطنبول استقبل أكثر من 103 ملايين مسافر خلال 3 سنوات
استقبل مطار إسطنبول الدولي أكثر 103 ملايين مسافر منذ افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وواصل المطار الذي فتح صفحة جديدة في مجال الطيران التركي حصد جوائز دولية في مختلف المجالات، كان آخرها جائزة "أفضل مطار في أوروبا" وأخرى في مجال الوصول السهل.
حصد جوائز دولية.. مطار إسطنبول استقبل أكثر من 103 ملايين مسافر خلال 3 سنوات
رغم انتشار كورونا بدايات 2020 وتأثيره على حركة الطيران الدولي فإن عدد الركاب الذين استضافهم المطار اقترب من 103.5 مليون مسافر / AA
31 أكتوبر 2021

استقبل مطار إسطنبول الدولي أكثر 103 ملايين مسافر خلال ثلاث سنوات، أي منذ افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في بدايات عام 2020 وتأثيره على حركة الطيران الدولي فإن عدد الركاب الذين استضافهم المطار اقترب من 103.5 مليون مسافر ونُفذت من خلاله نحو 730 ألف رحلة جوية إلى 251 وجهة.

وواصل مطار إسطنبول حصد الجوائز الدولية في مختلف المجالات، كان آخرها جائزة "أفضل مطار في أوروبا" وأخرى في مجال "الوصول السهل".

وأفادت شركة "İGA" المشغّلة لمطار إسطنبول في بيان بأن الجائزتين المذكورتين قدّمهما المجلس الدولي للمطارات "ACI" ضمن مسابقة "17th ACI Europe Awards".

وأوضح البيان أن الجائزتين تعدان من أرقى الجوائز في قطاع الطيران والمطارات.

وسلمت الجوائز في مراسم أقيمت بمدينة جنيف السويسرية الثلاثاء وتسلمها عن مطار إسطنبول الدولي قدري صامصونلو رئيس المجلس التنفيذي لشركة "İGA".

وحقق مطار إسطنبول أيضاً نجاحاً في كونه أكثر المطارات ازدحاماً أو المطار الذي يضم أكبر عدد من المسافرين في أوروبا من وقت إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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