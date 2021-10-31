سياسة
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وزير الإعلام اللبناني يؤكد أن استقالته من الحكومة "غير واردة"
نفى وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، احتمال استقالته من الحكومة وقال إنها "غير واردة"، عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض، على خلفية تصريحاته حول حرب اليمن.
وزير الإعلام اللبناني يؤكد أن استقالته من الحكومة "غير واردة"
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي / AA
31 أكتوبر 2021

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأحد، في تصريح الوزير، لقناة "الجديد" اللبنانية، إن استقالته من الحكومة "غير واردة"، عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض، على خلفية تصريحاته حول حرب اليمن.

ونقل موقع القناة عن قرداحي تصريحاً مقتضباً قال فيه "استقالتي من الحكومة غير واردة".

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من لبنان؛ احتجاجاً على تصريحات لقرداحي، خلال مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس/آب الماضي، وعرضت الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث قال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

كما استنكرت قطر تصريحات قرداحي، ودعت لبنان إلى المسارعة بـ"إجراءات عاجلة وحاسمة" لرأب الصدع مع الأشقاء، فيما أعربت سلطنة عمان، عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان، داعية الجميع إلى ضبط النفس والحوار.

في المقابل، قالت الحكومة اللبنانية، السبت، إنها حريصة على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية.

وتاريخياً، كانت تسود علاقات مميزة بين الرياض وبيروت، لكنها باتت تشهد توترات بين حين وآخر، أحدثها في مايو/أيار الماضي، عقب تصريحات لوزير الخارجية اللبنانية آنذاك شربل وهبة، قال فيها إن "دول الخليج دعمت صعود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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