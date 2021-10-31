صرح رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد اجتماعات بناءة مع قادة العالم لمواجهة التحديات العالمية في اليوم الأول من قمة قادة دول مجموعة العشرين في إيطاليا.

وعبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، الأحد، أوضح ألطون أن الرئيس أردوغان أكد التزام تركيا بالعمل مع الدول كافة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وأكد أن أردوغان نقل للزعماء وفيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيسا وزراء إيطاليا ماريو دراغي، وهولندا مارك روته، أن تركيا مستعدة للعب دورها في الاستجابة لتبعات الوباء.

ولفت ألطون إلى أن الاقتصاد التركي بقيادة الرئيس أردوغان حقق نمواً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي؛ في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي انكماشاً.

وقال "لقد تجنب بلدنا تطبيق القيود التجارية والسياسات الحمائية أثناء الوباء. وواصلنا مساعدة الدول خلال هذه الفترة الحرجة بإرسال المعدات الطبية والمساعدات إلى ما يقرب من 160 دولة".

وأضاف "أحرزنا تقدماً كبيراً في برنامج التطعيم (ضد كورونا)، وهو أمر ذو أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على اقتصادنا في المسار الصحيح. لم تحرز تركيا تقدماً كبيراً في التطعيم فحسب؛ بل طورت أيضاً لقاحاً محلياً سيكون متاحاً لمواطنينا قريباً".

وشدد على أنه على دول مجموعة العشرين بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان الأقل نمواً في برامج التحصين (اللقاح) للقضاء على الوباء.

وأكد أن الرئيس أردوغان يواصل إنتاج حلول للمشاكل العالمية في منصات مهمة مثل مجموعة العشرين ويؤكد أهمية التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والدول الأقل تقدماً من أجل التغلب على مشاكل عالمنا.