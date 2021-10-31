سياسة
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الرئيس التركي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة العشرين في روما
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء مغلقاً في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة العشرين.
الرئيس التركي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة العشرين في روما
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الإيطالية روما / AA
31 أكتوبر 2021

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، في العاصمة الإيطالية روما.

وكان اللقاء قد انعقد مغلقاً في مركز "نوفولا" للمؤتمرات على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

واستمرت المحادثات بين أردوغان وماكرون 50 دقيقة.

وعقد الرئيس التركي اجتماعات بنّاءة مع قادة العالم لمواجهة التحديات العالمية في اليوم الأول من قمة قادة دول مجموعة العشرين في إيطاليا، حسب تصريح الرئاسة التركية.

وهذه أول مرة منذ عامين يشعر فيها معظم زعماء مجموعة العشرين بالقدرة على إجراء مناقشات وجهاً لوجه مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19 في دول كثيرة.

وستناقش القمة الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي لكن النقاش الأكثر حيوية وصعوبة سوف يركز على المدى الذي يريد الزعماء أن يصلوا إليه في خفض غازات الاحتباس الحراري وفي مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الاحتباس الحراري.

وتسهم مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وتمثل 60 من سكان العالم وما يقدر بنحو 80% من انبعاثات الكربون.

وسيتوجه كثيرون من الزعماء في روما ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة بعد القمة إلى أسكتلندا لحضور قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة والتي يُنظر إليها على أنها مهمة للتصدي لخطر ارتفاع درجات الحرارة وعواقبه مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف الأكثر قوة، والفيضانات الأسوأ في بعض المناطق، والجفاف الأسوأ في مناطق أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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