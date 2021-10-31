سياسة
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شاهد| إصابة 10 أشخاص في حادثة طعن داخل قطار بطوكيو
الشرطة اليابانية تعلن إصابة عدة ركاب بجروح إثر حادثة طعن في محطة قطار بالعاصمة طوكيو. وأفادت الشرطة بأن رجلاً هاجم بسكين عدة ركاب داخل قطار بالعاصمة طوكيو الأحد وطعن عدداً منهم، قبل أن يشعل حريقاً في المكان.
شاهد| إصابة 10 أشخاص في حادثة طعن داخل قطار بطوكيو
الحادثة هي الثانية من نوعها داخل قطار بطوكيو في شهرين / AA
31 أكتوبر 2021

أعلنت الشرطة اليابانية، الأحد، إصابة عدة ركاب بجروح إثر حادثة طعن في محطة قطار بالعاصمة طوكيو.

وقالت الشرطة إن رجلاً هاجم بسكين عدة ركاب داخل قطار بالعاصمة طوكيو، الأحد، وطعن عدداً منهم قبل أن يشعل حريقاً في المكان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن 10 ركاب على الأقل أصيبوا بجروح، من بينهم شخص أصيب بجروح بالغة.

وأوضحت الهيئة أن المهاجم، وهو شاب في العشرينيات من عمره، ألقي القبض عليه على الفور ويجري التحقيق معه.

وقال مسؤولو شرطة طوكيو إن الهجوم وقع داخل قطار كيو بالقرب من محطة كوكوريو.

ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم، حسب الشرطة اليابانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدداً من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والمسعفين وهم ينقذون الركاب الذين فر كثير منهم عبر نوافذ القطارات.

وهذه هي حادثة الطعن الثانية داخل قطار بطوكيو في غضون شهرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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