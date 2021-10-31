سياسة
2 دقيقة قراءة
الأزمة تتسع.. الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
وزارة الخارجية الإماراتية تدعو الأحد جميع مواطنيها في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت، بعد أن قررت السبت سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، تضامناً مع السعودية بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
الأزمة تتسع.. الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
وزارة الخارجية الإماراتية تدعو جميع مواطنيها في لبنان إلى العودة للبلاد في أقرب وقت / Others
31 أكتوبر 2021

دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الأحد جميع مواطنيها في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وكانت الإمارات قد قررت السبت سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه، تضامناً مع السعودية بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها دور المملكة في حرب اليمن.

والجمعة استدعت السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وأمهلت سفير بيروت لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها، كما قررت وقف الواردات اللبنانية كافةً إلى المملكة.

والأربعاء استدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان لديهم أيضاً، لإبلاغهم احتجاجهم على تصريحات قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية عُرضت الاثنين (سُجلت في أغسطس/آب الماضي)، اعتبر خلالها أن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس، أن "تصريحات قرداحي كانت قبل تعيينه وزيراً، ولا تعكس وجهة نظر الدولة، التي تحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية"، إلا أن بعض السياسيين اللبنانيين وبينهم نواب في البرلمان طالبوا قرداحي بالاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us