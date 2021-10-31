دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الأحد جميع مواطنيها في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وكانت الإمارات قد قررت السبت سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه، تضامناً مع السعودية بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها دور المملكة في حرب اليمن.

والجمعة استدعت السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وأمهلت سفير بيروت لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها، كما قررت وقف الواردات اللبنانية كافةً إلى المملكة.

والأربعاء استدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان لديهم أيضاً، لإبلاغهم احتجاجهم على تصريحات قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية عُرضت الاثنين (سُجلت في أغسطس/آب الماضي)، اعتبر خلالها أن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس، أن "تصريحات قرداحي كانت قبل تعيينه وزيراً، ولا تعكس وجهة نظر الدولة، التي تحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية"، إلا أن بعض السياسيين اللبنانيين وبينهم نواب في البرلمان طالبوا قرداحي بالاستقالة.