سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد| مسيرة في مدريد رافضة لمخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مسيرة للتعبير عن الرفض لمخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وخلال المسيرة رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال العنصري" و"تحيا فلسطين".
شاهد| مسيرة في مدريد رافضة لمخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو
أتت المسيرة التي شارك فيها العشرات في الذكرى العشرين لمؤتمر مدريد للسلام / AA
31 أكتوبر 2021

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مسيرة للتعبير عن الرفض لمخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، والتأكيد على الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته "من البحر إلى النهر".

وتأتي هذه المسيرة التي شارك فيها العشرات، بدعوة من مؤتمر "المسار الفلسطيني البديل" (منظمة مدنية) وذلك في الذكرى العشرين لمؤتمر مدريد للسلام بمشاركة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات كتب عليها: "أنهوا الاحتلال العنصري" "تحيا فلسطين" "قاطعوا إسرائيل" "الحرية لفلسطين".

وفي ميدان "بويرتا دي سول" أكد منظمو المسيرة في بيانهم "مواصلة إسرائيل احتلال الأراضي، والتطهير العرقي والنهب بحق الفلسطينيين".

وبدأت أول مفاوضات مباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 برعاية أمريكية سعياً إلى إقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن (242) و (338).

وفي سبتمبر/أيلول 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، الراحل ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وجرى توقيعه في واشنطن، وأفضى إلى قيام السلطة الفلسطينية.

وقام الاتفاق الذي عرف حينها بـ"إعلان المبادئ لتحقيق السلام"، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن ذلك لم يتحقق بالكامل على أرض الواقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us