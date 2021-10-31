سياسة
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أردوغان يلتقي قادة دول على هامش قمّة العشرين في روما
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي عدداً من قادة وزعماء العالم، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما. وبدايةً عقد أردوغان اجتماعاً مع نظيره الأمريكي جو بايدن واتفقا على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
أردوغان يلتقي قادة دول على هامش قمّة العشرين في روما
أعرب الرئيس الأمريكي لنظيره التركي عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا / Reuters
31 أكتوبر 2021

التقى الرئيس التركي عدداً من قادة وزعماء العالم، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وعقد الرئيس التركي بداية، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش القمة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردوغان وبايدن اتفقا على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضافت أن الجانبين بحثا الخطوات التي سيجري اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت إلى أن أردوغان وبايدن أكدا أهمية علاقة التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي “ناتو” وأرضية الشراكة الاستراتيجية، كما رحبا بالخطوات المتبادلة في ملف تغير المناخ.

وأعرب الرئيس الأمريكي لنظيره التركي عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا.

وأكد بايدن رغبته في الحفاظ على علاقات بنّاءة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فاعل.

كما أعرب عن تقديره لمساهمة تركيا لنحو 20 عاماً في مهمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” بأفغانستان.

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيسين بحثا المسار السياسي في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، والمستجدات في ليبيا، والأوضاع شرقي المتوسط، والجهود الدبلوماسية –لإرساء الاستقرار- جنوبي منطقة القوقاز.

وأوضح البيان أن بايدن أكد أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وأهمية تركيا كبلد عضو في حلف الناتو.

لقاء مع ماكرون

كما التقى الرئيس التركي على هامش القمة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء انعقد مغلقاً في مركز “نوفولا” للمؤتمرات على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المحادثات بين أردوغان وماكرون استمرت 50 دقيقة.

اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي

وعقد الرئيس التركي أيضاً لقاءً مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وانعقد اللقاء بشكل مغلق في مركز “نوفولا” للمؤتمرات على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وقد استمر اللقاء لمدة 40 دقيقة.

لقاء أردوغان- ميركل

وعقد الرئيس التركي أيضاً اجتماعاً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش القمة.

وانعقد اللقاء بشكل مغلق لمدة 30 دقيقة في مركز “نوفولا” للمؤتمرات.

وشارك فيه وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية لطفي ألوان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن الجانب الألماني، شارك أولاف ش ولتس، الذي يواصل مفاوضاته لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، وذلك بدعوة من ميركل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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