سياسة
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نطحه ثور.. وفاة رجل خلال مهرجان للركض أمام الثيران بإسبانيا
رجل يبلغ من العمر 55 عاماً ينزف حتى الموت بعدما أصابه ثور في ساقه خلال مهرجان الركض مع الثيران بمقاطعة كاستيلون شرقي إسبانيا.
نطحه ثور.. وفاة رجل خلال مهرجان للركض أمام الثيران بإسبانيا
مهرجانات الركض أمام الثيران تظلّ تقليداً شائعاً في إسبانيا رغم المعارضة الواسعة من جماعات حقوق الحيوان / AFP
1 نوفمبر 2021

ذكرت السلطات الإسبانية الأحد أنّ رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً نزف حتى الموت بعد ما أصابه ثور في ساقه خلال مهرجان الركض مع الثيران.

وقرّرت بلدية أوندا في مقاطعة كاستيلون شرق إسبانيا تعليق فاعليات يوم الأحد والأخير من المهرجان السنوي بعد حادث السبت.

وقال موقع "ليفانتي" الإخباري المحلي إنّ الرجل نُقِل إلى مستشفى قريب، لكن الأطباء لم يتمكّنوا من إنقاذه.

وتمثّل هذه أول حالة وفاة مُعلَنة خلال مهرجان الركض مع الثيران منذ عودة المهرجانات إلى العديد من البلدات في جميع أنحاء إسبانيا بعد فترة توقّف فرضتها الجائحة.

ورغم الخسائر العرضية والمعارضة الواسعة من جماعات حقوق الحيوان فإن هذه المهرجانات تظلّ تقليداً شائعاً.

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين آخرين خلال سباق ثيران مماثل في بلدة أخرى.

ويُعتبر مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا هو الحدث الأكثر شهرة على الصعيد الدولي، وكان يقام سنوياً قبل الجائحة ويضم ثمانية سباقات في أيام متتالية عبر شوارع المدينة الشمالية الضيقة المرصوفة بالحصى، ويُتوقَع أن يُقام في يوليو/تموز 2022 بعد توقّف دام عامين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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