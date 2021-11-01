سياسة
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الشرطة البرازيلية تقتل 25 شخصاً بعملية أمنية ضد عصابة تسطو على المصارف
أعلنت الشرطة البرازيلية الأحد مقتل 25 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجراميّة متخصصة في عمليات السطو على المصارف وضبط كمية كبيرة من الأسلحة في عملية أمنية بولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.
الشرطة البرازيلية تقتل 25 شخصاً بعملية أمنية ضد عصابة تسطو على المصارف
الشرطة أعلنت ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها بنادق وقنابل يدوية وسترات واقية من الرصاص
1 نوفمبر 2021

أكّد مصدر في الشرطة البرازيلية لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل 25 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية متخصصة في عمليات السطو على المصارف الأحد في عملية أمنية في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.

وقال المصدر من شرطة المرور الفدرالية إن "25 مجرماً قُتلوا، ولا وجود لمصابين".

في وقت سابق صرّح المصدر بأنّ "المعلومات الأولية المتوافرة لدينا" تشير إلى مقتل "أكثر من 20 مجرماً".

وجرت العملية التي شُنّت بالتعاون مع الشرطة العسكرية في فارغينيا.

واقتحمت قوّات الأمن مزرعتين حيث كان "أعضاء في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات السطو المسلّح على المصارف وأجهزة ا لصرّاف الآلي" يخطّطون لمهاجمة عدد من فروع البنوك في المدينة.

وفي إحدى المزرعتين أدّى تبادل إطلاق النار مع الشرطة إلى مقتل "18 شخصاً"، فيما أسفر الهجوم على المزرعة الثانية عن سقوط كثير من الضحايا، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة، موضحاً عدموجود ضحايا في صفوف الشرطة.

وضُبطت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة (بنادق وقنابل يدوية وذخيرة ...) وسترات واقية من الرصاص وسيارات مسروقة عدة.

وأعطت شرطة المرور الفدرالية والشرطة العسكرية تفاصيل حول العملية خلال مؤتمر صحفي الأحد.

وحدثت في البرازيل خلال السنوات الأخيرة سرقات كثيرة باستخدام الأسلوب نفسه المُعتمَد من العصابة التي نُفِذت العملية ضدها الأحد: تخطيط دقيق وأسلحة ثقيلة واستهداف للمدن متوسطة الحجم لضمان سلب أموال كبيرة من المصارف وعملية فرار أسهل مما هي عليه في المدن الكبرى.

وفي أغسطس/آب أشاع لصوص مدجّجون بالسلاح، الرعب في وسط مدينة أراثاتوبا التي تقطنها 200 ألف نسمة في ولاية ساو باولو، مستخدمين طائرات مُسيرة ومتفجرات، كما وضعوا رهائن على أسطح سياراتهم للتمكّن من الهروب، وهو هجوم خلّف ثلاثة قتلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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