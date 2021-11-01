سياسة
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قادمة من دبي.. إعلامي إسرائيلي: طائرة خاصة بأحد رجال حفتر ستهبط بتل أبيب
قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال إن طائرة خاصة بأحد الرجال المقربين من الجنرال الليبي خليفة حفتر ستهبط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ولم يوضح الشخصية التي على متن الطائرة أو إذا ما كانت ستلتقي مسؤولين إسرائيليين.
قادمة من دبي.. إعلامي إسرائيلي: طائرة خاصة بأحد رجال حفتر ستهبط بتل أبيب
الطائرة التي ستهبط في مطار بن غوريون قادمة من دبي وستقلع لاحقاً نحو مصر
1 نوفمبر 2021

قال إعلامي إسرائيلي الاثنين إن طائرة خاصة بأحد الرجال المقربين من الجنرال الليبي خليفة حفتر ستهبط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال في تغريدة على تويتر إن "طائرة تنفيذية (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، في طريقها إلى مطار بن غوريون من دبي، وستقلع لاحقاً إلى مصر".

وأضاف بلومينتال: "يحظى الجنرال حفتر بدعم روسيا ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي وُجدت مزاعم بأن إسرائيل تساعده أيضاً".

ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية أو حفتر عن هذه الرحلة.

كما لم تتضح هوية أفراد طاقم الطائرة، وإذا ما كانت ستُعقد لقاءات بينهم وبين المسؤولين الإسرائيليين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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