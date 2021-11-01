قال إعلامي إسرائيلي الاثنين إن طائرة خاصة بأحد الرجال المقربين من الجنرال الليبي خليفة حفتر ستهبط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلية إيتاي بلومينتال في تغريدة على تويتر إن "طائرة تنفيذية (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، في طريقها إلى مطار بن غوريون من دبي، وستقلع لاحقاً إلى مصر".

وأضاف بلومينتال: "يحظى الجنرال حفتر بدعم روسيا ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي وُجدت مزاعم بأن إسرائيل تساعده أيضاً".

ولم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية أو حفتر عن هذه الرحلة.

كما لم تتضح هوية أفراد طاقم الطائرة، وإذا ما كانت ستُعقد لقاءات بينهم وبين المسؤولين الإسرائيليين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.