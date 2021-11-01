سياسة
2 دقيقة قراءة
ميسي يريد العودة إلى برشلونة بعد الاعتزال ويأمل بمنصب بالنادي الكتالوني
أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة لصحيفة سبورت الإسبانية أنه سيعود إلى العيش ببرشلونة مع أسرته عندما تنتهي فترته في باريس سان جيرمان، وقال ميسي إنه يرغب في شغل منصب المدير الفني لفريق برشلونة في مرحلة ما بعد الاعتزال.
ميسي يريد العودة إلى برشلونة بعد الاعتزال ويأمل بمنصب بالنادي الكتالوني
ميسي قال إنه لا يعرف متى سينتهي عقده مع باريس سان جيرمال لكنه يريد العودة إلى برشلونة للعيش فيها / AFP
1 نوفمبر 2021

أكد ليونيل ميسي أنه سيعود للعيش في برشلونة مع أسرته عندما تنتهي فترته بباريس سان جيرمان، ويود مساعدة النادي الإسباني من خلال منصب المدير الفني.

وأنهى ميسي حقبة استمرت نحو 20 عاماً في برشلونة المتعثر مالياً، وسجل بقميصه 672 هدفاً وهو رقم قياسي بالنادي، لينضم هذا الموسم إلى سان جيرمان في انتقال مجاني لمدة عامين.

وقال المهاجم الأرجنتيني (34 عاماً) في مقابلة لصحيفة سبورت الإسبانية: "عندما يُحسم كل شيء سنذهب للإقامة في برشلونة مجدداً وستكون حياتنا هناك".

وأضاف: "هذا ما تريده زوجتي وأريده أنا أيضاً، لا أعرف متى ينتهي عقدي مع سان جيرمان لكننا سنعود إلى برشلونة للعيش".

وتابع: "لطالما قلت إنني سأحب مساعدة النادي وأود أن أشغل منصب المدير الفني في مرحلة ما ولا أعرف إن كنت سأحقق هذا في برشلونة أم لا.

"إن كان هذا ممكناً أود تقديم المساعدة مجدداً لأنني أحب هذا النادي وأود أن يستمر في حالة جيدة وأن يواصل النمو ويبقى من أفضل أندية العالم".

وأقال برشلونة صاحب المركز التاسع بدوري الدرجة الأولى الإسباني، المدرب رونالد كومان الأسبوع الماضي.

وخرج ميسي مصاباً في فوز سان جيرمان 2-1 على البطل ليل يوم الجمعة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو يأمل أن يكون جاهزاً لمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us