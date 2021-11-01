كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه ونظيره الأمريكي جو بايدن اتفقا على تكثيف التعاون في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط والمجال الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي الاثنين بخصوص لقائه نظيره الأمريكي في العاصمة الإيطالية روما الأحد.

وذكر أردوغان أنّه وبايدن تفاوضا حول توريد مقاتلات F-16 إلى تركيا، مؤكّداً أنّه لم يلحظ أي مقاربة سلبية من بايدن بهذا الصدد.

وأعرب عن أمله في إنهاء مسألة توريد المقاتلات باعتبارها قضية حساسة.

كما شدّد على أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، مُشيراً إلى أنّ تركيا مستعدّة لإطلاق عملية من دون تردّد ضد التنظيمات خارج الحدود عندما يتوجّب ذلك.

وأردف: "يجب على شريكنا في حلف شمال الأطلسي (واشنطن) ألا يحاول مثل هذا الأمر (دعم التنظيمات الإرهابية)".

وأكّد أردوغان أنه أبلغ بايدن وماكرون انزعاجه الشديد من تأسيس قاعدة عسكرية في اليونان.