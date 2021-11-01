سياسة
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أردوغان: اتفقت مع بايدن على تكثيف التعاون.. ولا مساومة بمكافحة الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أنّه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تكثيف التعاون بمجالات عدة، وتفاوضا حول توريد مقاتلات F-16 إلى تركيا. فيما شدد  الرئيس التركي على أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.
أردوغان: اتفقت مع بايدن على تكثيف التعاون.. ولا مساومة بمكافحة الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عائداً من قمّة مجموعة دول العشرين في روما / AA
1 نوفمبر 2021

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه ونظيره الأمريكي جو بايدن اتفقا على تكثيف التعاون في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط والمجال الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي الاثنين بخصوص لقائه نظيره الأمريكي في العاصمة الإيطالية روما الأحد.

وذكر أردوغان أنّه وبايدن تفاوضا حول توريد مقاتلات F-16 إلى تركيا، مؤكّداً أنّه لم يلحظ أي مقاربة سلبية من بايدن بهذا الصدد.

وأعرب عن أمله في إنهاء مسألة توريد المقاتلات باعتبارها قضية حساسة.

كما شدّد على أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، مُشيراً إلى أنّ تركيا مستعدّة لإطلاق عملية من دون تردّد ضد التنظيمات خارج الحدود عندما يتوجّب ذلك.

وأردف: "يجب على شريكنا في حلف شمال الأطلسي (واشنطن) ألا يحاول مثل هذا الأمر (دعم التنظيمات الإرهابية)".

وأكّد أردوغان أنه أبلغ بايدن وماكرون انزعاجه الشديد من تأسيس قاعدة عسكرية في اليونان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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