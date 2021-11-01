قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن "تركيا كسبت عام 2021 احتياطاً يعادل نحو 60 مليون برميل نفط، إثر اكتشاف 26 حقلاً برياً، إضافةً إلى اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود".

جاء ذلك خلال استعراضه موازنة الوزارة للعام 2022 في البرلمان التركي، الاثنين، أكّد فيها دونماز أنّهم يتعاملون مع سياسات الطاقة والتعدين باستراتيجية تولي أولوية للتنمية الشاملة والمستديمة والخضراء.

وقدّم دونماز معلومات حول أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون، مُضيفاً: "جرى الانتهاء من 15 عملية تنقيب بسفننا الوطنية في مناطقنا البحرية، وحُفر 99 بئراً للتنقيب والإنتاج في مناطقنا البرية خلال 9 أشهر".

وشدّد على أنّ الغاز الطبيعي بات يصل اليوم إلى 604 أقضية في 81 ولاية.

وأعرب عن اعتقاده أن يرتفع حجم استهلاك الغاز الطبيعي 22% العام الحالي بحجم 60 مليار متر مكعّب مقارنة بالعام الماضي.

وأكّد أنّ أنقرة تواصل العمل من أجل إدراج تركيا بين الدول صاحبة محطات للطاقة النووية، مُضيفاً: "سيجري تشغيل الوحدة الأولى من محطة أق قويو النووية (بولاية مرسين) التي ستوفّر 10% من الحاجة للطاقة الكهربائية لتركيا عام 2023، وباقي الوحدات حتى عام 2026 بفاصل زمني مدته عام".