سياسة
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محكمة إسرائيلية تصدِّق على مصادرة قطعة أرض لعائلات فلسطينية بالشيخ جراح
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد التماساً قدمته أربع عائلات فلسطينية ضد قرار مصادرة أرضها في حي الشيخ جراح بالقدس من قبل البلدية الإسرائيلية، وتشترك العائلات في ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها 4700 متر مربع، وتريد إسرائيل إقامة حديقة عليها.
محكمة إسرائيلية تصدِّق على مصادرة قطعة أرض لعائلات فلسطينية بالشيخ جراح
تدعي البلدية الإسرائيلية أنها تريد الأرض لتكون مرافق عامة وتنشئ حديقة لصالح فندق / Others
1 نوفمبر 2021

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بمصادرة قطعة أرض تبلغ مساحتها 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية بالقدس إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأحد الالتماس الذي قدمته العائلات الفلسطينية التي تملك الأرض، ضد قرار مصادرتها من قبل البلدية الإسرائيلية.

والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ولا يمكن الاستئناف على قراراتها.

وقال عبيدات وهو أحد مُلاك الأرض لوكالة الأناضول الاثنين: "تحاول بلدية الاحتلال منذ أكثر من 20 عاماً مصادرة الأرض المملوكة لأربع عائلات فلسطينية هي عبيدات ومنصور وجار الله وعودة".

وذكر عبيدات أن مساحة الأرض 4700 متر مربع، وتُستخدم منذ سنوات طويلة موقف سيارات وحافلات.

وتابع: "تدعي البلدية الإسرائيلية أنها تريد الأرض لتخصيصها مرافق عامة وإنشاء حديقة لصالح فندق سيقام بالمنطقة".

ولكن عبيدات أشار إلى أن الهدف الرئيسي من مصادرة الأرض هو "استخدامها موقفاً للمستوطنين".

والأرض ملاصقة لعشرات المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين بالحي.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس محاولات إسرائيلية مستمرة لوضع اليد على أراضٍ وعقارات فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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