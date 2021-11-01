سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية تتمسّك بشرط إقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل
قال وزير الخارجية السعودي إنّ بلاده تتمسك بشرط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 قبل ذهابها إلى خيار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
السعودية تتمسّك بشرط إقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل
وزير الخارجية السعودي يؤكد تمسّك بلاده بشرط إقامة دولة فلسطينية قبل الذهاب إلى خيار التطبيع / Getty
1 نوفمبر 2021

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقابلة أجراها مع قناة "العربية" السعودية، الاثنين، تمسّك بلاده بشرط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، قبل ذهابها إلى خيار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي معرض ردّه على سؤال للمذيع حول ما إذا كان الشّرط السعودي المتمثّل بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، قبل التطبيع مع إسرائيل ما زال قائماً، قال بن فرحان: "هذا الموقف لم يتغيّر أبداً".

وأضاف: "ما هو مهم الآن هو عودة العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل لنرى مساراً واقعياً وحقيقياً يؤدي إلى تحقيق السّلام الشامل بما فيه إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الوزير السعودي، على أنه "بدون هذا المسار لن نحظى بالاستقرار الحقيقي في المنطقة، وذلك هو الأولوية لدينا حالياً".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصّلها من خيار حلّ الدولتين.

وكانت إسرائيل وقّعت في العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئناف علاقات مع المغرب، فيما أُعلن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أُعلن عنها مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us