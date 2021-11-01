أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقابلة أجراها مع قناة "العربية" السعودية، الاثنين، تمسّك بلاده بشرط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، قبل ذهابها إلى خيار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي معرض ردّه على سؤال للمذيع حول ما إذا كان الشّرط السعودي المتمثّل بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، قبل التطبيع مع إسرائيل ما زال قائماً، قال بن فرحان: "هذا الموقف لم يتغيّر أبداً".

وأضاف: "ما هو مهم الآن هو عودة العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل لنرى مساراً واقعياً وحقيقياً يؤدي إلى تحقيق السّلام الشامل بما فيه إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الوزير السعودي، على أنه "بدون هذا المسار لن نحظى بالاستقرار الحقيقي في المنطقة، وذلك هو الأولوية لدينا حالياً".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصّلها من خيار حلّ الدولتين.

وكانت إسرائيل وقّعت في العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئناف علاقات مع المغرب، فيما أُعلن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أُعلن عنها مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.