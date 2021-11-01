سياسة
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بعد ضغوط وحملة واسعة.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يُغيّر قواعد الزيّ النسائي
غيّر اتحاد كرة اليد الدولي قواعد الزيّ النسائي مقرراً السماح للاعبات هذه الرياضة بارتداء سراويل قصيرة وقميص بدون ذراعين ويغطّي البطن، بعد شهور من الضغوط وحملة واسعة اتهمت الاتحاد بالتمييز على أساس الجنس.
بعد ضغوط وحملة واسعة.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يُغيّر قواعد الزيّ النسائي
يأتي القرار الجديد بعد شهور من الضغوط في عالم الرياضة النسائية / AP
1 نوفمبر 2021

قرر اتحاد كرة اليد الدولي تغيير قواعد الزيّ النسائي، وسمح للّاعبات بارتداء سراويل قصيرة وقميص بدون ذراعين ويغطّي البطن، بعد شهور من الضغوط وحملة واسعة اتهمت الاتحاد بالتمييز على أساس الجنس، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأصبحت القواعد الجديدة تنصّ على وجوب ارتداء اللاعبات "سراويل قصيرة ضيقة ذات مقاس ضيق"، فيما سمح للّاعبين الذكور بمواصلة ارتداء السراويل العادية بطول 10 سم فوق الركبة "إن لم يكن فضفاضاً جداً".

يأتي ذلك بعد شهور من الضغوط في عالم الرياضة النسائية، منذ يوليو/تموز الماضي، حينما عاقب الاتحاد منتخب النرويج لكرة اليد الشاطئية للسيدات، بسبب ارتداء لاعباته سراويل قصيرة بدلاً من البيكيني، خلال دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020".

ويأتي ذلك أيضاً عقب حملة قادتها الناشطة الأسترالية، تاليثا ستون، بدعم من "منظمة المساواة بين الجنسين"، للضغط من أجل تغيير الزيّ النسائي وعدم التمييز على أساس الجنس في كرتي اليد والطائرة وغيرها، واستطاعت الحصول على قرابة 61000 توقيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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