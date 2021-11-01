قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية هاتف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة "ورفع معنوياتهم".

وأضاف مشعل في تصريحات ألقاها خلال مؤتمر في مدينة إسطنبول، حسب بيان وزعته "مؤسسة القدس الدولية"، الاثنين، أن "هنية رفع معنويات أهالي الشيخ جراح وأعطاهم ضمانة المقاومة".

وأشار إلى أنّ ما جرى في شهر رمضان الماضي "يتكرر، وسوف يتكرر، حتى وإن عبث العابثون من الصهاينة وظنوا أنهم يستطيعون إلغاء الأثر الذي أحدثته معركة سيف القدس".

وفي رمضان الماضي أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس في غزة، صواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة في ظلّ استمرار اقتحام الأقصى من المستوطنين، وكذلك مساعي إسرائيل إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح وهو ما أدى في حينه إلى اندلاع "معركة سيف القدس" وهاجم الاحتلال غزة، فيما سقطت صواريخ المقاومة بمدن حساسة وكبيرة مثل تل أبيب.

جاءت تصريحات خالد مشعل هذه، قبل يوم واحد فقط من نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة في قضية الشيخ جراح والمهلة النهائية لتسليم التسوية حول الحي.

والاثنين، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، بمصادرة قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية بالقدس إنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماس الذي قدّمته العائلات الفلسطينية التي تملك الأرض، ضدّ قرار مصادرتها من البلدية الإسرائيلية.

والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ولا يمكن الاستئناف على قرارتها.

وقال عبيدات، وهو أحد ملّاك الأرض، لوكالة الأناضول: "تحاول بلدية الاحتلال، منذ أكثر من 20 عاماً مصادرة الأرض المملوكة لأربع عائلات فلسطينية، هي عبيدات ومنصور وجار الله وعودة".

وذكر عبيدات، أنّ مساحة الأرض 4700 متر مربع، وتُستخدم منذ سنوات طويلة، كموقف سيارات وحافلات.

وتابع: "تدّعي البلدية الإسرائيلية أنها تريد الأرض، لغرض تخصيصها كمرافق عامة وإنشاء حديقة لصالح فندق، سيُقام بالمنطقة".

ولكن عبيدات أشار إلى أنّ الهدف الرئيسي من مصادرة الأرض هو "استخدامها كموقف للمستوطنين".

والأرض ملاصقة لعشرات المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين بالحي.

ويشهد حيّ الشيخ جراح بالقدس، محاولات إسرائيلية مستمرة، لوضع اليد على أراض وعقارات فلسطينية.