سياسة
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بسبب زيادة الإصابات.. بوتين يطلب من الجيش المساعدة في مكافحة فيروس كورونا
طلب الرئيس الروسي من وزير دفاعه الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية إذا لزم الأمر، وقال إنّ "روسيا ربما تحتاج مساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الإصابات".
بسبب زيادة الإصابات.. بوتين يطلب من الجيش المساعدة في مكافحة فيروس كورونا
بوتين يطلب مساعدة الجيش الروسي في ظلّ زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا
1 نوفمبر 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنّ روسيا ربما تحتاج مساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الإصابات أدت إلى إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد.

وقال بوتين مخاطباً وزير الدفاع سيرغي شويجو وغيره من كبار الضباط: "الوضع في البلاد صعب للغاية، أكثر من 40 ألف حالة (في اليوم). هذا لم يحدث من قبل قط".

وأضاف: "أطلب منكم الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية إذا لزم الأمر. ربما تستخدمون قدراتكم الإنشائية لأن هناك حاجة لمواصلة بناء مرافق طبية جاهزة".

وأمر بوتين الشهر الماضي بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمكن أن تمدده السلطات المحلية كما تراه مناسباً.

وسجّلت روسيا أكثر من 8.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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