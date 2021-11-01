سياسة
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والي إسطنبول: مليون و179 ألف أجنبي يقيمون في المدينة
بينهم 535 ألفاً و25 سورياً، في إطار الحماية المؤقتة، و644 ألفاً و726 مواطناً من جنسيات مختلفة حاصلين على تصاريح إقامة، بحسب والي إسطنبول علي يرلي قايا.
والي إسطنبول: مليون و179 ألف أجنبي يقيمون في المدينة
أكد الوالي ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية عند الحديث عن الإحصاءات المتعلقة بإسطنبول / Reuters
1 نوفمبر 2021

قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، الاثنين، إن المدينة تحتضن مليوناً و179 ألفاً و751 أجنبياً، حسب ما جاء في تغريدة له على "تويتر"، اعتمد فيها على معطيات مديرية الهجرة بإسطنبول.

وأوضح يرلي قايا أنه بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يوجد مليون و179 ألفاً و751 أجنبياً في إسطنبول، بينهم 535 ألفاً و25 سورياً في إطار الحماية المؤقتة، و644 ألفاً و726 مواطناً من جنسيات مختلفة حاصلين على تصاريح إقامة.

وأضاف: "ضمن إطار مكافحة الهجرة غير النظامية خلال عام 2021، تم التعامل مع 52 ألفا و83 أجنبياً، أعيد 19 ألفاً و294 منهم إلى بلدانهم، وأحيل 26 ألفاً و319 آخرين إلى مراكز الترحيل".

وأكد الوالي ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية عند الحديث عن الإحصاءات المتعلقة بإسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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