قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، الاثنين، إن المدينة تحتضن مليوناً و179 ألفاً و751 أجنبياً، حسب ما جاء في تغريدة له على "تويتر"، اعتمد فيها على معطيات مديرية الهجرة بإسطنبول.

وأوضح يرلي قايا أنه بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يوجد مليون و179 ألفاً و751 أجنبياً في إسطنبول، بينهم 535 ألفاً و25 سورياً في إطار الحماية المؤقتة، و644 ألفاً و726 مواطناً من جنسيات مختلفة حاصلين على تصاريح إقامة.

وأضاف: "ضمن إطار مكافحة الهجرة غير النظامية خلال عام 2021، تم التعامل مع 52 ألفا و83 أجنبياً، أعيد 19 ألفاً و294 منهم إلى بلدانهم، وأحيل 26 ألفاً و319 آخرين إلى مراكز الترحيل".

وأكد الوالي ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية عند الحديث عن الإحصاءات المتعلقة بإسطنبول.