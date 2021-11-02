سياسة
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"الخطوط الحمر".. سنغافورة تحظر كتاباً يضم رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد
حظرت سلطات سنغافورة كتاباً يتناول الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر "مهينة"، ويحتوي خصوصاً على رسوم النبي محمد.. ما القصة؟
"الخطوط الحمر".. سنغافورة تحظر كتاباً يضم رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد
سنغافورة حظرت بيع الكتاب الذي يحمل عنوان "الخطوط الحمر: الرسوم الكاريكاتورية السياسية ومكافحة الرقابة" / وسائل التواصل
2 نوفمبر 2021

أعلنت سلطات سنغافورة الاثنين حظر كتاب يتناول الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر "مهينة"، ويحتوي خصوصاً على رسوم النبي محمد التي سبق أن نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

وأعلنت الهيئة الحكومية المشرفة على الإعلام والمطبوعات "إينفوكوم ميديا ديفيلوبمنت أوثوريتي" حظر بيع الكتاب الذي يحمل عنوان "الخطوط الحمر: الرسوم الكاريكاتورية السياسية ومكافحة الرقابة".

ووصفت الهيئة الكتاب بأنه "مدان" لأنه يحتوي على رسوم النبي التي نشرتها شارلي إيبدو وأثارت تظاهرات حاشدة واستنكاراً من قبل المسلمين حول العالم.

وأوضحت أن "رسوم شارلي إيبدو المهينة ظهرت للمرة الأولى عام 2006 واعتبرت إلى حد بعيد غير مسؤولة وعنصرية"، وأشارت إلى أن الكتاب يحتوى على استشهادات مسيئة إلى المسيحية والهندوسية.

ويتعرض كل من يستورد مطبوعة تعتبر مدانة أو يبيعها أو ينسخها، لغرامة قدرها خمسة آلاف دولار سنغافوري (3700 دولار أمريكي) وعقوبة بالسجن سنة.

وكتاب "الخطوط الحمر" من تأليف شيريان جورج، الأستاذ الجامعي المتخصص في حرية التعبير والرقابة، وهو من سنغافورة ويقيم حالياً في هونغ كونغ، وسوني ليو مؤلف الأشرطة المصورة المقيم في سنغافورة والحائز عدة جوائز.

وصدر الكتاب في أغسطس/آب عن دار "إم آي تي برس" ويحتوي على مقابلات مع رسامي كاريكاتور من أنحاء مختلفة من العالم تعرضوا للرقابة.

وتضم سنغافورة التي ينتمي غالبية سكانها إلى الإثنية الصينية أقلية مسلمة كبيرة ويعاقب قانونها بشدة على خطاب الكراهية والسلوك الذي يثير النعرات بين المجموعات الدينية أو الإثنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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