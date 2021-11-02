سياسة
2 دقيقة قراءة
موقع عبري: وفد إسرائيلي زار السودان سراً بعد استيلاء الجيش على السلطة
كشف موقع "واللا" العبري الاثنين أن وفداً إسرائيلياً يضم عناصر من جهاز "الموساد" زار الخرطوم بعد إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أن الوفد التقى مسؤولين سودانيين منهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
موقع عبري: وفد إسرائيلي زار السودان سراً بعد استيلاء الجيش على السلطة
الموقع قال إن الوفد زار الخرطوم لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد / AFP
2 نوفمبر 2021

كشف موقع "واللا" العبري الاثنين أن وفداً إسرائيلياً يضم عناصر من جهاز الاستخبارات "الموساد" زار الخرطوم بعد إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الوفد التقى مسؤولين في الجيش السوداني "لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد الأسبوع الماضي".

وأكد دبلوماسي غربي للموقع أن أحد الأشخاص الذين التقاهم الوفد الإسرائيلي هو محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة المنحل وقائد قوات الدعم السريع.

كما ذكر "واللا" أن حميدتي كان زار إسرائيل مع وفد عسكري سوداني قبل أسابيع قليلة من استيلاء الجيش على السلطة والتقى كبار أعضاء هيئة أركان الأمن القومي ومسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء بتل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ممثلي الوفد العسكري "راجعوا الأجندة السياسية في بلادهم، لكنهم لم يتطرقوا إلى نواياهم بشأن الانقلاب".

ويشهد السودان منذ أسبوع احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون "انقلاباً عسكرياً"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

قبلها كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us