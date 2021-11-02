سياسة
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تسريب رسائل بين ماكرون ورئيس وزراء أستراليا بشأن الغواصات.. ماذا جاء فيها؟
نشرت وسائل الإعلام الأسترالية الثلاثاء رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عقب اتهام ماكرون لموريسون بـ"الكذب" فيما يتعلق بعقد لتوريد غواصات بمليارات الدولارات.
تسريب رسائل بين ماكرون ورئيس وزراء أستراليا بشأن الغواصات.. ماذا جاء فيها؟
ماكرون اتهم رئيس الوزراء الأسترالي بالكذب عليه فيما يتعلق بتوريد الغواصات / AFP
2 نوفمبر 2021

نشرت وسائل الإعلام الأسترالية الثلاثاء رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في إطار سعي كانبيرا للرد على اتهامات باريس لها بأنها كذبت عليها فيما يتعلق بعقد لتوريد غواصات بمليارات الدولارات.

وكانت أستراليا ألغت في سبتمبر/أيلول الصفقة مع مجموعة نافال الفرنسية واختارت بدلاً منها بناء ما لا يقل عن 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأثار إلغاء العقد خلافاً كبيراً بين البلدين، والأحد قال ماكرون إن موريسون كذب عليه فيما يتعلق بنوايا أستراليا، فيما نفى موريسون هذا الاتهام.

وقال مصدر مطلع على الرسائل إنه عندما حاول موريسون ترتيب مكالمة مع ماكرون عن عقد الغواصات في 14 سبتمبر/أيلول قبل يومين من إعلان الاتفاق مع واشنطن ولندن، رد ماكرون برسالة جاء فيها "هل أتوقع أخباراً سارة أم محزنة عن طموحاتنا المشتركة في موضوع الغواصات؟".

ولم تتسرب الرسالة التي رد بها موريسون على هذا السؤال، وقالت فرنسا إن أستراليا لم تحاول إبلاغها بإلغاء الصفقة حتى اليوم الذي أعلنت فيه كانبيرا اتفاقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الآونة الأخيرة أرجأ الاتحاد الأوروبي الجولة التالية من محادثات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة للمرة الثانية، وسط مشاعر غضب أثارها قرار كانبيرا إلغاء العقد المبرم مع فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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