أعلنت البحرية الإيرانية إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط في خليج عدن صباح الاثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية في عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء: "اشتبك الفريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش الإيراني المنتشر على الناقلة الإيرانية مع قراصنة (...) في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب".

وأوضحت أن "أربعة زوارق مشبوهة تحمل أربعة ركاب مسلحين إلى ستة، اقتربت من الناقلة الإيرانية"، ولكن "فرق الحراسة المنتشرة في المنطقة (...) بادرت بإطلاق النيران التحذيرية"، ما أدى إلى "فرار" المهاجمين.

وكان قائد بحرية الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني أعلن عن تصدي قواتها لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ممراً محورياً للسفن وناقلات النفط المتجهة نحو قناة السويس أو منها.

وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ عام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لإيران أو تلك التابعة لدول أخرى.

وغالباً ما يقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات، فوفق منظمة الأمن البحري البريطانية تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات للكثير من الدول لتأمين الملاحة في المياه الدولية.