سياسة
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قيادي بتنظيم PKK الإرهابي: تربطنا علاقات وثيقة ودافئة مع عائلة الأسد بسوريا
قال جميل بايك الرجل الثاني بتنظيم PKK الإرهابي إنه لطالما كانت توجد علاقات وثيقة ودافئة تربط تنظيمه بحافظ الأسد وعائلته في سوريا، وأكد وجود علاقات قديمة بين قائد التنظيم المعتقل لدى تركيا عبد الله أوجلان وعائلة الأسد.
قيادي بتنظيم PKK الإرهابي: تربطنا علاقات وثيقة ودافئة مع عائلة الأسد بسوريا
الإرهابي جميل بايك أكد وجود علاقات وثيقة بين تنظيم PKK الإرهابي وعائلة الأسد في سوريا / Others
2 نوفمبر 2021

قال جميل بايك الرجل الثاني في تنظيم PKK الإرهابي والرئيس المشترك لمنظومة (KCK)، إنه لطالما كانت توجد علاقات وثيقة ودافئة تربط تنظيمه بحافظ الأسد وعائلته في سوريا.

وأكد الإرهابي البايك في حديث مع صحيفة "النهار العربي اللبنانية" وجود علاقة صداقة متجذرة بين زعيم التنظيم الإرهابي المعتقل لدى تركيا عبد الله أوجلان وعائلة الأسد في سوريا، مشيراً إلى أن "علاقة التنظيم مع دمشق لن تنقطع أبداً".

وكان السفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوصوي أعرب عن "خيبة أمله" إزاء المقابلة التي أجرتها صحيفة النهار مع أحد مسؤولي تنظيم PKK الإرهابي، وقال إنها قبلت طواعية أن تكون لسان حال تنظيم إرهابي وأن تصبح متواطئة في إيصال دعايته السوداء من خلال نشر مقابلة مع أحد مسؤولي التنظيم".

وفي رسالة بعثها السفير إلى مدير تحرير "النهار العربي" غسّان حجار رداً على المقابلة: "غني عن القول أنّ الدعاية السوداء لتنظيم إرهابي التي نقلتها المقابلة لا تستحق أي رد فعل من تركيا أو من أي عضو آخر في المجتمع الدولي".

يُذكر أنّ PKK الإرهابي يتّخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية ويتخذها نقطة انطلاق لشنّ هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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