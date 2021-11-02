سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة 5 آلاف عنصر.. انطلاق مناورات "شرق المتوسط 2021" العسكرية في تركيا
قُبيل بدء المناورات، قدّم المقدم جنيت طالايمان، إحاطة للصحفيين حول أهداف وأهمية تلك المناورات التي تنطلق جنوب غربي تركيا.
بمشاركة 5 آلاف عنصر.. انطلاق مناورات "شرق المتوسط 2021" العسكرية في تركيا
الغرض من المناورات اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية / AA
2 نوفمبر 2021

انطلقت مناورات "شرق المتوسط 2021" الثلاثاء، في ولاية موغله التركية، بمشاركة قوات متعددة الجنسيات وبإشراف قيادة القوات البحرية التركية.

وقُبيل بدء المناورات قدّم المقدم جنيت طالايمان، إحاطة للصحفيين حول أهداف وأهمية تلك المناورات التي تنطلق جنوب غربي تركيا.

وأوضح أنها ستستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأنّ الغرض منها اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وأشار إلى مشاركة قوات مشتركة متعددة الجنسيات في المناورات، إلى جانب منظمات غير حكومية.

وتابع طالايمان قائلاً: "يشارك في المناورات 35 سفينة من 10 دول، إلى جانب 5 آلاف عنصر".

وأفاد بأن قيادة القوات البحرية التركية تشارك في المناورات بـ26 سفينة ومروحية وطائرة مُسيّرة، إلى جانب مقاتلات من طراز "F16" تابعة لقيادة القوات الجوية.

وذكر المتحدث أنّ مراقبين من العراق والأردن وليبيا ونيجيريا وباكستان وسلطنة عُمان وأوكرانيا، يشاركون في المناورات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us