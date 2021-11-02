قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إنّ "أكبر تغيير رآه في الكونغرس، كان انتقال السلطة مِن المشرّعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل".

وفي تصريحات لبرنامج "570 KVI" الإذاعي، قال ترمب: "إسرائيل سيطرت على الكونغرس في البلاد قبل 10 أو 15 عاماً، وكان تأثيرها قوياً جداً، أما اليوم، فأصبح الأمر على عكس ذلك تقريباً".

وانتقد ترمب إلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأعضاء آخرين في ما يُسمى بـ"فرقة" المشرّعين الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل. حسب قناة "i24news".

وأضاف ترمب: "حسناً، أنت تعرف أنّ أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو أنّ إسرائيل كانت تمتلك الكونغرس حرفياً، أنت تفهم ذلك، قبل 10-15 عاماً، وكان (تأثيرها) قوياً للغاية، واليوم هو عكس ذلك تقريباً".

وأوضح: "لديك النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، وهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل، إنهم يكرهونها بشغف، إنهم يسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل قوة في الكونغرس بعد الآن، إنه أمر رهيب.. لم أر مثل هذا التغيير من قبل".

وأخبر المذيع ترمب أنّ الإسرائيليين متحمّسون لإعادة انتخابه، وشاكرون لدوره في اتفاقات التطبيع، التي وقّعتها تل أبيب أواخر العام الماضي مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين، ومازحه ترمب قائلاً: "قيل لي بمودة إنه يمكنني الترشح لمنصب رئيس الوزراء والفوز هناك (في إسرائيل).. لم أحصل على أصوات اليهود الذين تعتقدون أنني سأحصل عليه في هذا البلد (أمريكا)، كثير منهم لا يحبون إسرائيل، انظروا إلى صحيفة نيويورك تايمز".

من جهتها، أشارت هيئة البثّ الرسمية الإسرائيلية "كان" إلى أنّ "المنظمة اليهودية الديمقراطية في أمريكا دانت تصريحات ترمب"، لافتة إلى أن الرئيس السابق يواصل الترويج لنظريات "المؤامرة المعادية للسامية" حول ما يسمى "سيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي".