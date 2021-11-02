سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: إسرائيل سيطرت على الكونغرس سابقاً ولم تعد كذلك اليوم
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنّ أكبر تغيير رآه في الكونغرس، كان انتقال السلطة من المشرّعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل.
ترمب: إسرائيل سيطرت على الكونغرس سابقاً ولم تعد كذلك اليوم
ترمب: أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو انتقال السلطة إلى المناهضين لإسرائيل / AA
2 نوفمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إنّ "أكبر تغيير رآه في الكونغرس، كان انتقال السلطة مِن المشرّعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل".

وفي تصريحات لبرنامج "570 KVI" الإذاعي، قال ترمب: "إسرائيل سيطرت على الكونغرس في البلاد قبل 10 أو 15 عاماً، وكان تأثيرها قوياً جداً، أما اليوم، فأصبح الأمر على عكس ذلك تقريباً".

وانتقد ترمب إلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأعضاء آخرين في ما يُسمى بـ"فرقة" المشرّعين الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل. حسب قناة "i24news".

وأضاف ترمب: "حسناً، أنت تعرف أنّ أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو أنّ إسرائيل كانت تمتلك الكونغرس حرفياً، أنت تفهم ذلك، قبل 10-15 عاماً، وكان (تأثيرها) قوياً للغاية، واليوم هو عكس ذلك تقريباً".

وأوضح: "لديك النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، وهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل، إنهم يكرهونها بشغف، إنهم يسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل قوة في الكونغرس بعد الآن، إنه أمر رهيب.. لم أر مثل هذا التغيير من قبل".

وأخبر المذيع ترمب أنّ الإسرائيليين متحمّسون لإعادة انتخابه، وشاكرون لدوره في اتفاقات التطبيع، التي وقّعتها تل أبيب أواخر العام الماضي مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين، ومازحه ترمب قائلاً: "قيل لي بمودة إنه يمكنني الترشح لمنصب رئيس الوزراء والفوز هناك (في إسرائيل).. لم أحصل على أصوات اليهود الذين تعتقدون أنني سأحصل عليه في هذا البلد (أمريكا)، كثير منهم لا يحبون إسرائيل، انظروا إلى صحيفة نيويورك تايمز".

من جهتها، أشارت هيئة البثّ الرسمية الإسرائيلية "كان" إلى أنّ "المنظمة اليهودية الديمقراطية في أمريكا دانت تصريحات ترمب"، لافتة إلى أن الرئيس السابق يواصل الترويج لنظريات "المؤامرة المعادية للسامية" حول ما يسمى "سيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us