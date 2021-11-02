سياسة
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وزير خارجية لبنان: شروط السعودية مستحيلة ولا نستطيع إعطاءهم "رأس حزب الله"
أكد وزير خارجية لبنان أنّ السعودية تُملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحدّ من دور جماعة حزب الله، وقال "إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه".
وزير خارجية لبنان: شروط السعودية مستحيلة ولا نستطيع إعطاءهم "رأس حزب الله"
وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي شروطاً مستحيلة / Reuters
2 نوفمبر 2021

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الثلاثاء، إنّ المملكة العربية السعودية تُملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحدّ من دور جماعة حزب الله.

وأضاف أنّ "السعوديين لم يُجروا أية اتصالات مع الحكومة التي تشكّلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير".

وقال بو حبيب في مقابلة لوكالة رويترز: "نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأنّ تصريحات وزير الخارجية السعودي أنّ حزب الله المشكلة وليس جورج قرداحي، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".

وأضاف أنّ حزب الله لا يُهيمن على البلد، وأنه "مكوّن لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، لكن لا يستخدمه في لبنان، هذه أكثر مما نقدر أن نحلّها، هذه لا نستطيع حلّها، كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن عندنا واقع".

وقال بو حبيب إنه يعتقد أنّ الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قُدماً لحلّ الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر.

وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

وبدأ الخلاف عقب نشر مقابلة لقرداحي سُجّلت في أغسطس/آب الماضي (قبل تعيينه وزيرًا) وبُثّت في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال فيها إنّ الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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