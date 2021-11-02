علّقت الصحف الإيطالية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "الرّابح" في قمّة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت في روما الأسبوع الماضي.

وعنونت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأكثر تداولاً في إيطاليا، خبراً تصف فيه الرئيس التركي، بعد تقييمها الزعماء المشاركين في القمة، بقولها إنه "الضالة المنشودة لجميع الملفات الساخنة".

ولفتت إلى رغبة العديد من القادة في لقاء الرئيس التركي خلال القمة، مضيفة بالقول: "أصبح أردوغان المتصدّر الآخر لمجموعة العشرين إلى جانب المستضيف".

من جانبها أكدت صحيفة "لافيريتا" في خبر لها، أنه إذا كان ثمة "منتصر" في القمّة فمن المرجّح أن يكون أردوغان.

وتابعت: "هل هو تقييم مُبالغ فيه؟ ربّما لا، في القمة التي عُقدت في روما، استغلّ الرئيس التركي عدّة عوامل وبرز كلاعب مركزي في بعض القضايا الحرجة".

أما صحيفة "إل ميساغيرو" فذكرت أنّ العلاقات التركية الإيطالية التي توترت جراء تصريحات لرئيس الوزراء ماريو دراغي، خفّت شدّتها إثر اللقاء الثنائي بين أردوغان ودراغي على هامش القمة.

من جهته أفاد موقع "أفاريتالياني" الإخباري أنّ قمّة العشرين كانت نجاحاً لأردوغان، مضيفة بالقول: "إنه رابح حقيقي".

وأشارت أنّ دراغي حقق بعض النتائج خلال القمة، التي كانت "سيئة" بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حد وصف الموقع.