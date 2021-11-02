سياسة
2 دقيقة قراءة
صحف إيطالية: أردوغان "الرابح" في قمّة العشرين
قالت الصحف الإيطالية إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "الرابح" في قمّة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت في روما الأسبوع الماضي.
صحف إيطالية: أردوغان "الرابح" في قمّة العشرين
صحف إيطالية: قمّة العشرين كانت نجاحاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان  / AA
2 نوفمبر 2021

علّقت الصحف الإيطالية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "الرّابح" في قمّة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت في روما الأسبوع الماضي.

وعنونت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأكثر تداولاً في إيطاليا، خبراً تصف فيه الرئيس التركي، بعد تقييمها الزعماء المشاركين في القمة، بقولها إنه "الضالة المنشودة لجميع الملفات الساخنة".

ولفتت إلى رغبة العديد من القادة في لقاء الرئيس التركي خلال القمة، مضيفة بالقول: "أصبح أردوغان المتصدّر الآخر لمجموعة العشرين إلى جانب المستضيف".

من جانبها أكدت صحيفة "لافيريتا" في خبر لها، أنه إذا كان ثمة "منتصر" في القمّة فمن المرجّح أن يكون أردوغان.

وتابعت: "هل هو تقييم مُبالغ فيه؟ ربّما لا، في القمة التي عُقدت في روما، استغلّ الرئيس التركي عدّة عوامل وبرز كلاعب مركزي في بعض القضايا الحرجة".

أما صحيفة "إل ميساغيرو" فذكرت أنّ العلاقات التركية الإيطالية التي توترت جراء تصريحات لرئيس الوزراء ماريو دراغي، خفّت شدّتها إثر اللقاء الثنائي بين أردوغان ودراغي على هامش القمة.

من جهته أفاد موقع "أفاريتالياني" الإخباري أنّ قمّة العشرين كانت نجاحاً لأردوغان، مضيفة بالقول: "إنه رابح حقيقي".

وأشارت أنّ دراغي حقق بعض النتائج خلال القمة، التي كانت "سيئة" بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حد وصف الموقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us