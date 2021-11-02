سياسة
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هل كشف نوايا تل أبيب؟.. سفارة إسرائيل بأنقرة تحذف منشوراً مسيئاً لتركيا
شاركت السفارة الإسرائيلية في أنقرة منشوراً مسيئاً لتركيا على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، ثمّ بادرت إلى حذفه وإبداء الأسف بعد الجدل الذي أثاره، وزعمت أنّ حسابها تعرّض للاختراق.
هل كشف نوايا تل أبيب؟.. سفارة إسرائيل بأنقرة تحذف منشوراً مسيئاً لتركيا
السفارة الإسرائيلية زعمت أن صفحتها تعرّضت للاختراق / AA
2 نوفمبر 2021

حذفت السفارة الإسرائيلية في أنقرة، مساء الثلاثاء، منشوراً مسيئاً لتركيا بعد دقائق من نشره على صفحتها الرسمية في موقع "إنستغرام".

وكان الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية شارك منشوراً باللغة التركية حول لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش "قمة العشرين" في العاصمة الإيطالية روما، وقدّمت فيه مزاعم لم تُنشر في الإعلام المحلي أو الدولي حول اللقاء وصفقة مقاتلات "F-35" الأمريكية.

والمنشور الذي شاركته السفارة الإسرائيلية عار عن الصحة تماماً، ويبدو الغرض منه الإساءة لتركيا ورموزها.

ورمزت السفارة الإسرائيلية إلى انتهاء صفقة مقاتلات "F-35" دون أن يعلن عن ذلك رسمياً لا في تركيا ولا في الولايات المتحدة. ويُذكر أنّ إسرائيل لعبت، ولا تزال، دوراً كبيراً في مساعيها لعرقلة إتمام هذه الصفقة، وذلك خشيةً من قوّة تركيا العسكرية التي لا تزال تتعاظم في المنطقة.

المنشور الإسرائيلي أثار ردود فعل واسعة النطاق في تركيا، وأثار جدلاً واسعاً، وهو ما حمل السفارة على حذفه مباشرة، والتي نشرت منشوراً آخر تزعم فيه أنّ حسابها تعرّض للاختراق، وتُبدي أسفها من نشر منشور "مزوّر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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