سياسة
2 دقيقة قراءة
"هاكرز عصا موسى" يخترقون 3 شركات هندسية إسرائيلية ويسربون بياناتها
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مجموعة "هاكرز"، تسمى (عصا موسى)، يُعتقد أنها إيرانية، قد اخترقت 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل، واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.
"هاكرز عصا موسى" يخترقون 3 شركات هندسية إسرائيلية ويسربون بياناتها
خبراء في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يعتقدون أن إيران هي من تقف خلف الهجمات الإلكترونية  / Getty Images
3 نوفمبر 2021

اخترقت مجموعو "هاكرز"، يُعتقد أنها إيرانية، مساء الثلاثاء، 3 شركات هندسية كبرى في إسرائيل، واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المجموعة تسمى "Moses Staff" (عصا موسى)، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صوراً شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ولمئات الجنود.

وقال المهاجمون على "تليغرام" إنهم اخترقوا شركات "David Engineers"، و"H.G.M" و"Ehud Leviathan Engineering"، الهندسية، بحسب المصدر ذاته.

وأضافوا: "لدينا جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد، ويمكنك تحميل بعض هذه البيانات من الرابط أدناه وسيجري نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي".

وفي الصور التي نشرتها مجموعة المخترقين، يمكن مشاهدة الرسومات الهندسية، والمجسمات المعمارية (ماكيتات)، والتفاصيل الشخصية للعملاء، بما في ذلك بطاقات الهوية.

والثلاثاء الماضي، نشرت "عصا موسى"، تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من نشرها صوراً شخصية لغانتس.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت إسرائيل مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية، يعتقد خبراء في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (حكومية)، أن إيران هي من تقف خلفها.

والثلاثاء، أيضاً نشرت مجموعة أخرى تحمل اسم "بلاك شادو"، يعتقد أنها إيرانية كذلك، آلاف البيانات لمستخدمي موقع "أتراف" لتعارف المثليين، ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل، وفق قناة "كان" الرسمية.​​​​​​​

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل مؤخراً. والثلاثاء الماضي، أكدت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللاً في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us