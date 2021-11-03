سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف ردّت مصر على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن "اختفاء" الإسكندرية؟
قال مسؤول مصري، تعليقاً على تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من اختفاء مدينة الإسكندرية بفعل التغيرات المناخية، إن "مشاريع حماية الشواطئ كانت من بين المشاريع التي بدأتها مصر قبل سنوات".
كيف ردّت مصر على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن "اختفاء" الإسكندرية؟
وفق محافظ الإسكندرية تعرضت المدينة لسيول وفيضانات مكثفة منذ عام 2015 / Reuters
3 نوفمبر 2021

علق كل من المتحدث باسم وزارة الري المصري، محمد غانم، ومحافظ مدينة الإسكندرية على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن تحذيره من اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية إذا ارتفعت درجات الحرارة 4 درجات مئوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم، في مداخلة هاتفيه على قناة "صدى البلد" المحلية: "بالفعل هناك تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر".

وأوضح غانم: "نحن لن ننتظر أن تحصل المشكلة ثم نبدأ بالتحرك، لقد تحركنا بالفعل من سنوات، هناك تغيرات مناخية أصبحت شديدة القسوة وشديدة التطرف ليست فقط في مصر بل في العالم بأكمله. لقد شاهدنا ما يحدث منذ فترة في ألمانيا وما يحدث هذه الأيام في أوروبا من فيضانات وخلافه.. مشاريع حماية الشواطئ كانت من بين المشاريع التي بدأناها قبل سنوات".

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية المصري، اللواء محمد الشريف، في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن "المدينة تعرضت لسيول وفيضانات مكثفة منذ عام 2015".

وقال الشريف إن "السيول والأمطار تزداد كل عام في محافظة الإسكندرية منذ 2015 وتسبب مشكلات كبيرة فيها. موضحاً أن الدولة تضع الحواجز الإسمنتية لحماية الشواطئ في العديد من المناطق كمنطقة القلعة، والمناطق التي تشهد زيادة في ارتفاع منسوب المياه.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة له خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو قائلاً "نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم.. 4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us