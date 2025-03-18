جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ودعا الرئيس أردوغان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف سياسات الإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل ضد غزة.

وفي اتصال هاتفي آخر مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، الثلاثاء، حسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، طالب أردوغان المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاه قطاع غزة. وأكد أن الهجمات التي استأنفتها إسرائيل على غزة غير مقبولة،

وأشار إلى أهمية وضرورة ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، وخلَّفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً إلى المستشفيات، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

العلاقات التركية-الهولندية

في سياق آخر، أوضح البيان أن أردوغان وشوف تناولا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين تركيا وهولندا وبعض الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستبذل جهوداً من أجل تعزيز التعاون مع هولندا خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية.

كما تناول الاتصال الحرب الروسية-الأوكرانية، وأوضح أردوغان أن الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء الحرب لا يمكن أن تنجح في ظل نهج يستبعد أحد البلدين.

العلاقات التركية-الفنلندية

وبحث أردوغان مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين تركيا وفنلندا، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا لديها إرادة كاملة لتعزيز التعاون مع فنلندا، وأن بلاده ستواصل العمل على تطوير العلاقات في عديد من المجالات، لا سيما الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد أردوغان لنظيره الفنلندي مواصلة تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وإرساء سلام عادل ودائم، وأوضح أن تركيا تنتظر قبول روسيا دعوة وقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.