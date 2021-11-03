أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على موظفي أحد مطاعم الوجبات السريعة في السعودية.

وأظهر الفيديو الذي جرى توثيقه مساء يوم الخميس الماضي، إسقاط أحد العملاء موظفاً على الأرض وتوجيه اللكمات له إلى أن فقد وعيه.

فيما أمسكت مجموعة أخرى بموظف آخر واعتدت عليه بالضرب، قبل أن يلوذوا جميعاً بالفرار.

واستنكر الواقعة نشطاء سعوديون على موقع "تويتر"، مطالبين وزارة الداخلية السعودية بالتدخل واعتقال المعتدين بالضرب على موظفي المطعم.

في المقابل قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، "إن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمراً بسرعة القبض على المعتدين، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

كما أكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بإنزال أشد العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.