سياسة
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إيران: ناقلة نفط تعود لمياهنا بعد هجوم أمريكي عليها.. تعرَّف التفاصيل
إيران تعلن عودة ناقلة نفط تابعة لها إلى مياهها الإقليمية بعد محاولة قوات أمريكية مصادرة حمولتها في بحر عمان. ووفق وكالة أنباء "فارس"، أوقفت قوات أمريكية ناقلة النفط الإيرانية وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.
إيران: ناقلة نفط تعود لمياهنا بعد هجوم أمريكي عليها.. تعرَّف التفاصيل
وكالة مهر الإيرانية قالت إن الأمر يتعلق بمواجهة بين زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني وسفينة أمريكية  / AP
3 نوفمبر 2021

أعلنت إيران، الأربعاء، عودة ناقلة نفط تابعة لها إلى مياهها الإقليمية بعد محاولة قوات أمريكية مصادرة حمولتها في بحر عمان.

ونقلت قناة "برس تي في" المحلية عن السلطات في طهران، قولها إن ناقلة النفط موجودة الآن في مياه إيران الإقليمية بعد هجوم تعرضت له فى خليج عمان لـ"سرقة حمولتها".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن قوات أمريكية أوقفت ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الوكالة أن قوات الحرس الثوري نفذت عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطرت عليها، لتقوم على الفور بتوجيهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

من جانبها ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الأمر يتعلق بمواجهة بين زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني وسفينة أمريكية غادرت الموقع. وأضافت أن لقطات مصورة ستذاع قريباً.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي أو وكالة مهر متى وقع ذلك لكن الوكالة قالت "في الفترة الأخيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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