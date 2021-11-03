سياسة
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لكشف التهديدات.. إسرائيل تدشّن منطاداً جوياً "ضخماً" على حدودها الشمالية
وزارة الدفاع الإسرائيلية تُعلن أنّها تستعدّ لإطلاق منطاد وصفته بأنّه "الأكبر في العالم"، وذلك بُغية الكشف والتحذير من "التهديدات المتقدّمة" من جهة حدودها الشمالية.
لكشف التهديدات.. إسرائيل تدشّن منطاداً جوياً "ضخماً" على حدودها الشمالية
وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعدّ لإطلاق منطاد وصفته بأنّه الأكبر في العالم / EFE
3 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، أنّها تستعدّ لإطلاق منطاد وصفته بأنّه الأكبر في العالم، للكشف والتحذير من "التهديدات المتقدّمة"، على الحدود الشمالية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال البيان: "بعد عملية تطوير وإنتاج استمرّت عدة سنوات (..) يجري الاستعداد لتثبيت منطاد جوي، هو الأكبر من نوعه في العالم، بهدف الكشف عن التحذيرات المتقدّمة".

وتابع البيان أنّ المنطاد سيتمّ تثبيته في موقع خاص، أنشأته شعبة الهندسة والبناء في وزارة الدفاع، شمالي إسرائيل.

وأشار إلى أنّه سيشكّل "مكوناً مُهماً في تعزيز الدفاع عن حدود الدولة".

ولم يكشف البيان، حجم المنطاد، والمكان الذي سيتمّ تثبيته فيه بالتحديد شمالي البلاد؛ كما لم يوضّح المساحة الجغرافيّة التي سيغطيها.

وهنّأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الطواقم الّتي عملت على صناعة المنطاد الذي قال إنّه "سيعزّز الدفاع عن سماء إسرائيل وسكانها".

وأضاف: "نجاح المنظومة الجديدة يحصّن جدار الدفاع الذي شيّدته إسرائيل أمام التهديدات الجوية البعيدة منها والقريبة".

بدوره، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء عميكام نوركين إنّ المنطاد، سيساهم في القدرة على "بناء صورة جوية دقيقة وشاملة أكثر".

وتُعدّ مسألة الإنذار المبكّر إزاء التهديدات المحدقة، من الركائز الرئيسة لنظرية الأمن الإسرائيلية، والّتي وضعها أول رئيس وزراء ووزير دفاع لإسرائيل "دفيد بن غوريون" عام 1953.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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