سياسة
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"للدول الفقيرة".. الصحّة العالمية تقرّ لقاحاً هندياً لحالات الطوارئ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، إقرار استخدام لقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لكوفيد-19 في حالات الطوارئ، تمهيداً لاعتماده في الدول الفقيرة.
"للدول الفقيرة".. الصحّة العالمية تقرّ لقاحاً هندياً لحالات الطوارئ
الصحة العالمية: فوائد لقاح "كوفاكسين" أكبر بكثير من مخاطره ويمكن استخدامه / AP
3 نوفمبر 2021

أقرّت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، استخدام لقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لمرض كوفيد-19، في حالات الطوارئ، تمهيداً لأنْ يصبح لقاحاً معتمداً في الدول الفقيرة.

وقالت المنظمة في بيان إنّ "المجموعة الاستشارية الفنية خلُصت إلى أنّ لقاح كوفاكسين يفي بمعايير المنظمة للحماية من مرض كوفيد-19"، مؤكدة أنّ "فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطره ويمكن استخدامه".

وكان من المقرر أن تتخذ المجموعة الاستشارية التابعة للمنظمة، الأسبوع الماضي، قراراً بشأن اللقاح الذي أنتجته شركة "بهارات بيوتيك" الهندية، لكنها طلبت المزيد من الإيضاحات من الشركة قبل أن تُجري تقييماً نهائياً للمزايا والمخاطر قبل إتاحة اللقاح للاستخدام العالمي.

ويسمح إقرار اللقاح لاستخدامات الطوارئ لشركة "بهارات بيوتيك"، بشحن اللقاح لدول تعتمد على توجيهات المنظمة في قراراتها التنظيمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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