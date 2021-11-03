أعلنت شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، الثلاثاء، أنها ستلغي خاصية تمييز الوجوه تدريجياً، بسبب القلق المتزايد من المستخدمين والجهات التنظيمية على السواء.

وقالت "فيسبوك" إنها تعتزم حذف أكثر من مليار شخص من قوالب تمييز الوجوه، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة لهذا القرار.

وأوضحت الشركة في بيان، أنّ أكثر من ثلث المستخدمين، أي ما يقارب 600 مليون حساب، اختاروا استخدام خاصية تمييز الوجوه، لافتاً إلى أنّ بعد هذا التغيير لن يتعرّف "فيسبوك" تلقائياً الوجوه في الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة عبر المنصة.

وأشار البيان إلى أنّ إلغاء هذه الخاصية، سيؤثّر على تقنية النص البديل التي توفرها المنصة لوصف الصور للمكفوفين وضعاف البصر.

وذكر البيان أنّ تلك الخاصية أثارت "مخاوف كبيرة لدى المستخدمين، والمنظّمين الذين ما زالوا يعملون على تقديم قواعد واضحة تحكم استخدامها".

وتابع البيان: "وسط تلك الحالة من القلق المتزايد، اتخذنا ذلك القرار".

يأتي ذلك القرار بعد عاصفة من الانتقادات تعرّضت لها "فيسبوك" الشهر الماضي، عقب تسريب وثائق داخلية من موظفين سابقين، كشفت انتهاكات واسعة لبيانات المستخدمين، واستغلالها لصالح شركات إعلانية أو أنظمة استبدادية تُلاحق المعارضين.