سياسة
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أردوغان: تركيا تغلّبت على صعوبات الطاقة وقريباً سنستخرج الغاز الطبيعي
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنّ تركيا تغلّبت على العديد من الصعوبات فيما يخصّ مجال الطاقة.
أردوغان: تركيا تغلّبت على صعوبات الطاقة وقريباً سنستخرج الغاز الطبيعي
أردوغان: تركيا تغلّبت على الصعوبات المتعلقة بالطاقة / AA
3 نوفمبر 2021

أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده تغلّبت على العديد من الصعوبات فيما يخصّ مجال الطاقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب استقباله سفراء عدد من الدول في العاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان أنّ ما أُنجز في السنوات الـ19 الأخيرة، تحقق بدعم الشعب.

وقال: "تغلّبت تركيا على العديد من الصعوبات فيما يخصّ الطاقة، وسأعلن بشارة بإذن الله عند البدء باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، ولكن يجب الصبر قليلاً".

وأوضح أنه بمجرّد استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود ستعود فوائده على المواطنين وليس على خزانة الدولة فقط.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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