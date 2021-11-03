لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، إثر تحطم طائرة شحن بيلاروسية من طراز "AN-12" في أقصى الشرق الروسي.

قالت شركة الطيران البيلاروسية "غرودنو"، في بيان، إن "طائرة الشحن AN-12 التابعة لشركتها كانت على وشك الهبوط بالقرب من مدينة إركوتسك عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة".

وأوضح البيان أن "جنسيات الضحايا من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا".

وقال حاكم إقليم إركوتسك إيجور كوبزيف، في مؤتمر صحفي، إنه "تم العثور على 7 جثث في موق ع الحادث".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز الطيران في سيبيريا، في بيان، مصرع شخصين وفقدان 6 آخرين في حادث تحطم طائرة شحن، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وبهذا الخصوص، قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ لوكالة "تاس" إن طائرة شحن من طراز "An-12" تحطمت بمنطقة إركوتسك شرقي سيبيريا حيث اشتعلت فيها النيران عند اصطدامها بالأرض.

جاء ذلك بعد اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار، بينما كانت في طريقها إلى إركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.

وعقب اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، في بيان، أن "الطائرة كان على متنها 8 أشخاص"، بحسب "تاس".

وأكدت بيانات وزارة الطوارئ الروسية الأولية أنه في تمام الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، اختفت طائرة شحن "An-12" عن الرادارات أثناء اقترابها للهبوط على بعد 7 كلم من إركوتسك في قرية بيفوفاريخا.

وتم العثور على حطام الطائرة المشتعل في وقت لاحق بالقرب من "بيفوفاريخا"، في منطقة ليست بعيدة عن المطار، بحسب البيان نفسه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية عن متحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية (لم تسمّه) قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة لتي سقطت اليوم في مقاطعة إركوتسك، في مكان تحطمها.

وأكد المتحدث أن "الحالة الفنية للصندوق جيدة".

وتدرس خدمات الطوارئ ا حتمالين رئيسيين لتحطم الطائرة، إما عطل فني فيها، أو سوء الأحوال الجوية، بحسب "سبوتنيك".