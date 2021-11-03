سياسة
3 دقيقة قراءة
مصرع 7 إثر تحطم طائرة شحن بيلاروسية شرقي روسيا
توفي 7 أشخاص إثر تحطم طائرة شحن بيلاروسية من طراز "AN-12" في أقصى الشرق الروسي.
مصرع 7 إثر تحطم طائرة شحن بيلاروسية شرقي روسيا
تحطم طائرة شحن بيلاروسية من طراز "AN-12" في أقصى الشرق الروسي / AA
3 نوفمبر 2021

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، إثر تحطم طائرة شحن بيلاروسية من طراز "AN-12" في أقصى الشرق الروسي.

قالت شركة الطيران البيلاروسية "غرودنو"، في بيان، إن "طائرة الشحن AN-12 التابعة لشركتها كانت على وشك الهبوط بالقرب من مدينة إركوتسك عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة".

وأوضح البيان أن "جنسيات الضحايا من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا".

وقال حاكم إقليم إركوتسك إيجور كوبزيف، في مؤتمر صحفي، إنه "تم العثور على 7 جثث في موق ع الحادث".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز الطيران في سيبيريا، في بيان، مصرع شخصين وفقدان 6 آخرين في حادث تحطم طائرة شحن، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وبهذا الخصوص، قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ لوكالة "تاس" إن طائرة شحن من طراز "An-12" تحطمت بمنطقة إركوتسك شرقي سيبيريا حيث اشتعلت فيها النيران عند اصطدامها بالأرض.

جاء ذلك بعد اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار، بينما كانت في طريقها إلى إركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.

وعقب اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، في بيان، أن "الطائرة كان على متنها 8 أشخاص"، بحسب "تاس".

وأكدت بيانات وزارة الطوارئ الروسية الأولية أنه في تمام الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، اختفت طائرة شحن "An-12" عن الرادارات أثناء اقترابها للهبوط على بعد 7 كلم من إركوتسك في قرية بيفوفاريخا.

وتم العثور على حطام الطائرة المشتعل في وقت لاحق بالقرب من "بيفوفاريخا"، في منطقة ليست بعيدة عن المطار، بحسب البيان نفسه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية عن متحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية (لم تسمّه) قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة لتي سقطت اليوم في مقاطعة إركوتسك، في مكان تحطمها.

وأكد المتحدث أن "الحالة الفنية للصندوق جيدة".

وتدرس خدمات الطوارئ ا حتمالين رئيسيين لتحطم الطائرة، إما عطل فني فيها، أو سوء الأحوال الجوية، بحسب "سبوتنيك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us