سياسة
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أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو لعودة الحُكم المدني في السودان
انضمّت السعودية والإمارات إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الدعوة إلى إعادة تولّي الحكومة في السودان، كما دعت الدول الأربع إلى رفع حالة الطوارئ في السودان والإفراج عن جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة.
أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو لعودة الحُكم المدني في السودان
الدول الأربع دعت لعودة الحكم المدني في السودان / AA
3 نوفمبر 2021

دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا في بيان مشترك، الأربعاء "للعودة الكاملة والفورية" للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان.

كما دعت الدول الأربع إلى رفع حالة الطوارئ في السودان والإفراج عن جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية "ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون" في السودان.

وأضاف البيان: "نشجّع الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أُوقفوا خلال الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ".

وتابع: "لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذه المرحلة، نشجّع على إقامة حوار بنّاء بين جميع الأطراف ونحضّ الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى".

وأدانت الولايات المتحدة عملية الانقلاب التي نفّذها الجيش للاستيلاء على السلطة الأسبوع الماضي، وهي خطوة وضعت حداً لانتقال هشٍّ إلى الديمقراطية حيث جرى تقاسم السلطة مع حكومة مدنية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنّ الإمارات لديها نفوذ خاص في السودان وقد ساعدت في إقناع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وغابت عن هذا البيان المشترك مصر المجاورة للسودان والتي تسبب موقفها في إثارة غضب البعض الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

وقبل قرارات الجيش الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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