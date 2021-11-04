أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، كامل أراضي المملكة المتحدة منطقة وقاية من إنفلونزا الطيور بعد رصد سلالة "H5N1" من المرض في بعض مزارع الدواجن.

وقالت الحكومة، في بيان: "جرى إعلان منطقة الوقاية من إنفلونزا الطيور في كامل أراضي المملكة المتحدة لتعمل اعتباراً من 17:00".

وأمرت الحكومة مزارع الدواجن ومربّيي الطيور بتشديد إجراءات الأمن البيولوجي بعد رصد عدد من حالات الإصابة بالمرض بين الطيور البرية.

وأوضحت أنّه بات الآن مطلباً قانونياً على جميع المربين في بريطانيا اتّباع إجراءات صارمة، حيث يحتاج المربون لأكثر من 500 طائر إلى تقييد وصول الأشخاص إلى مزارعهم، كما يجب أيضاً عليهم تنظيفها بانتظام.

وشدّدت الحكومة مع ذلك في البيان على أنّ الخطر على الصحة العامة من الفيروس منخفض للغاية.

وظهر فيروس إنفلونزا الطيور لأوّل مرّة في 2004 وانتشر حينها في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان ولاوس وتايلاند وفيتنام.